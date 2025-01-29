В Саратове ООО «Ближняя Дубровка» намерено построить базу отдыха

В Саратове появится новая база отдыха. Ее строительством займется ООО «Ближняя Дубровка», сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиционной политики.

Специалисты указанной организации собираются возводить объект в три этапа в течение пяти лет. В проект вложат 275 млн руб. Как только он выйдет на плановую мощность, в бюджет ежегодно будет поступать порядка 5 млн руб.

Первый замминистра инвестиционной политики Вера Лазукина напомнила, что Корпорация развития региона помогает устранять административные барьеры и решать вопросы касательно реализации инвестпроектов. По ее словам, там оказывают поддержку проекту, который реализует ООО «Ближняя Дубровка».

На территории объекта появятся 22 домика для отдыха в любое время года. Там отдыхающим предложат конные прогулки, велопрогулки, прокат лыж, коньков и рыбалку.

Павел Фролов