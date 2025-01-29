Песков связал перевод «Часов Судного дня» с чрезвычайной напряженностью в мире

Перевод стрелок «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи» отражает атмосферу напряженности в мире, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, атмосфера чрезвычайно напряженная, а количество горячих конфликтов «зашкаливает».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Господин Песков убежден, что «поводы для опасений, конечно же, есть». При этом он отметил, что переводом стрелок занимаются ученые. «Это же не Запад делает, это делают некие ученые, некие организации ученых. Это их видение атмосферы напряженности, которая есть в мире»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Вчера, 28 января, стрелки «Часов Судного дня» перевели на секунду вперед — от «ядерной полуночи» человечество отделяют символические 89 секунд. Так близко к катастрофе человечество, по оценкам экспертов, не было никогда. Решение принял совет директоров журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» совместно с приглашенными экспертами, среди которых десять лауреатов Нобелевской премии. До этого стрелки часов не переводили на протяжении двух лет, оставляя их на отметке 90 секунд.