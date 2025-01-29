Суд в Оренбурге отправил под домашний арест экс-замглавы МУГИСО Самбурского

Ленинский районный суд Оренбурга смягчил меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Александра Самбурского, обвиняемого во взяточничестве, и отправил его под домашний арест до 1 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, Александру Самбурскому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по двум эпизодам по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Напомним, Александр Самбурской был арестован по ходатайству следователя в августе 2024 года по одному эпизоду по ч.6 ст. 290 УК РФ. Ранее он занимал должность заместителя экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова, который сейчас находится под следствием по обвинению в превышении полномочий, растрате госимущества и создании ОПГ из 13 человек. Изначально по уголовному делу своего начальника Самбурский проходил в статусе подозреваемого, однако после допроса был отпущен.

После этого, в декабре 2019 года Александр Самбурский возглавил министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. В начале июля он покинул занимаемый пост «в связи с низким темпом решения задач, поставленных перед министерством».

Мария Шараева