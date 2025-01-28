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В Ростовской области деревянные двери казачьего дома заменили на пластиковые

У памятника архитектуры донского казачества на ул. Пионерская, 66 в Пролетарске заменили старинные деревянные двери на пластиковые. Об этом сообщает экскурсовод Геннадий Крольман в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Геннадия Крольмана

Фото: Telegram-канал Геннадия Крольмана

Также были заменены окна и уничтожены опоры козырька. По словам краеведа, в регионе были десятки тысяч казачьих домов, однако сейчас от них остались «редчайшие экземпляры».

«Наше поколение еще видит такие дома. Насчет наших детей и внуков уверенности уже не остается», — подчеркнул Геннадий Крольман.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ростовская компания хочет через суд лишить доходный дом Чернова статуса объекта культурного наследия.

Ева Китаева

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