Жительницу Оренбурга признали виновной в преступлениях против государства

В Оренбурге суд признал жительницу виновной в совершении преступлений по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) и ст. 329 УК РФ. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, осужденная уже была признана виновной в совершении административного правонарушения за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Несмотря на это, в 2023-2024 гг. она размещала на своей странице в соцсети «записи и материалы, в которых имеются высказывания о необходимости осуществления насильственных действий в отношении лиц национальной группы, изображения с запрещенной законодательством нацистской символикой, а также материалы, содержащие негативное отношение к символике РФ и к действиям Вооруженных сил РФ».

Суд назначил оренбурженке наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также она на два года лишена права «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей», в том числе в интернете.

Руфия Кутляева