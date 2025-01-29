Средний размер взятки в Челябинской области вырос в 1,5 раза

Средний размер взятки в Челябинской области в 2024 году составил 150 тыс. руб. Это в 1,5 раза больше, чем в 2023-м, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Число направленных в суд уголовных дел о тяжких и особо тяжких коррупционных преступлениях за год увеличилось на 11%. Количество возбужденных уголовных дел в отношении должностных лиц, превысивших полномочия, выросло в 3,5 раза. На 52% больше в 2024 году установили лиц, похитивших бюджетные средства, которые предназначались на социально-экономическое развитие региона.

Виталина Ярховска