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В Ростовской области зафиксировали шесть видов вируса

В период с 20 по 26 января в Ростовской области было зарегистрировано шесть видов респираторных вирусов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по регону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Были зафиксированы следующие виды вирусов: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, вирусы гриппа А и В. При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает пороговых значений. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Мерами профилактики гриппа и ОРВИ являются мытье рук с мылом после посещения мест массового скопления людей, использование масок, а также ведение здорового образа жизни.

Ева Китаева

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