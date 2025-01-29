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Коммерсантъ FM
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В Совфеде рассказали, как НАТО вербует россиян

Комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела утверждает, что страны Запада готовятся к вмешательству в выборы в Госдуму 2026 года. Одним из «подрывных инструментов» сенаторы считают гранты «лояльным гражданам РФ» для реализации «антироссийских по сути проектов».

Информация приводится в докладе комиссии по итогам работы в 2024 году (.pdf). «Комиссия фиксирует активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 г. США и их сателлиты уже производили тестовые попытки вмешательства в российские выборы в 2024 году — при поддержке разного рода иноагентов, как физических, так юридических лиц»,— говорится в документе.

По мнению сенаторов, «недруги России» пытаются «обновить ряды исполнителей» «несистемной оппозиции» внутри страны. «Так, по имеющимся данным, натовцы сулят теперь лояльным им гражданам РФ так называемые гранты — в размере порядка €25 тыс. "в одни руки" — для реализации антироссийских по сути проектов. В итоге зарубежные противники Отечества надеются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку»,— говорится в докладе.

Сенаторы также видят «особую опасность» в искусственном интеллекте, если Запад будет использовать его в предстоящих выборах.

О применении наработок России по борьбе с вмешательством в выборы в СНГ — в материале «Ъ» «Россия поучила соседей родину защищать».

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