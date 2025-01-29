В Челябинской области размер микрозайма увеличился на 1,4%

В декабре прошлого года средний размер микрозайма в Челябинской области составил 10,3 тыс. руб. Это на 1,4% больше, чем в ноябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Наибольший рост среднего размера микрозайма в прошлом месяце продемонстрировали Ростовская (+7,3%; до 12 тыс. руб.), Волгоградская (+6,9%; 10,6 тыс. руб.) Нижегородская (+6,6%; 11,1 тыс. руб.), Свердловская (+5,2%; 10,4 тыс. руб.) и Ленинградская (+4,5%; 10,3 тыс. руб.) области. В целом по стране в декабре прирост суммы микрозайма составил 2,5% (+10,4 тыс. руб.).

Виталина Ярховска