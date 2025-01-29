Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банкиры дали прогноз, как долго ставки по депозитам будут выше 20%

В течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на экстравысоком уровне, что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. Средний уровень ставок по вкладам составит 19-20% годовых, маркетинговых предложений — в диапазоне 22-23% годовых. При этом пик ставок по вкладам пройдет этой зимой, подчеркнул заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Как считают аналитики банка, пока инфляция не начнет показывать существенное замедление и возвращение к таргету 4% за год, ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне. Это основной фактор, который определит динамику рынка сбережений в этом году.

Сейчас рынок ориентирован на сроки до года. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября выросла на 3 п.п. На сроки до года приходится почти 94% объемов рублевых вкладов.

«Средняя максимальная ставка привлечения в 2024 году у основных игроков рынка достигла 22,8% годовых и в конце года на фоне сохранения уровня ключевой ставки была незначительно скорректирована банками «вниз» — до 21,7% годовых. Тем не менее, даже сейчас на рынке сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам превышают уровень ключевой — это подтверждают и данные регулятора, который фиксирует среднюю из максимальных ставок ТОП-10 банков на уровне 21,5% годовых. Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора возможна. Поэтому сейчас — оптимальное время, чтобы разместиться на долгий срок. Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства от них начнут постепенно перетекать на накопительные счета»,— отметил Георгий Горшков.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...