Глава Мурманской области Чибис сообщил об опасности прилета БПЛА

На территории Мурманской области объявлена опасность прилета БПЛА. Предупреждение в личном Telegram-канале разместил губернатор региона Андрей Чибис.

Глава субъекта добавил, что в связи с этим принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения области, включая временные закрытия воздушного пространства. Господин Чибис попросил с пониманием относиться к задержке рейсов, сохранять бдительность и доверять информации только из официальных источников.

В пресс-службе Росавиации в 11:00 сообщили о действии временных ограничений на работу аэропорта Мурманска. В связи с этим воздушная гавань пока что не отправляет и не принимает самолеты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Ленобласти Дрозденко заявил о ликвидации над Ладожским озером беспилотника.

Татьяна Титаева