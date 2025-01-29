Уфимскую электричку планируют продлить до Чишмов

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о планах продлить маршрут «Уфимской электрички» до станции Чишмы. Также до 2030 года планируется организовать движение поездов по Южному железнодорожному обходу до Зубово и Чесноковки. Об этом господин Хабиров сообщил в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас электричка курсирует между станциями Дема и Иглино. По словам главы региона, власти планируют построить железнодорожную станцию в микрорайоне Яркий в Деме.

Идэль Гумеров