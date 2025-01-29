В сочинском селе ввели в эксплуатацию офис врача общей практики

В селе Дубравный в Сочи завершено строительство офиса врача общей практики, который обеспечит первичной медицинской помощью 4,5 тыс. жителей Дубравного и Каштанов. Ранее им приходилось обращаться в городскую поликлинику №2 в Адлере, отметили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Медучреждение, рассчитанное на 50 посещений в смену, введено в эксплуатацию. В настоящее время идет установка оборудования, регистрация права муниципальной собственности и передача объекта на баланс минздрава Краснодарского края. Заключительным этапом перед началом работы станет лицензирование.

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, офис врача общей практики позволит проводить выездные консультации узкопрофильных специалистов, вакцинацию и лечение в условиях дневного стационара. В планах — возведение еще двух таких учреждений в Верхнем Юрте и Красной Воле.

Площадь нового медучреждения составляет 280 кв. м, в нем разместятся смотровой, процедурный и физиотерапевтический кабинеты.

Вячеслав Рыжков