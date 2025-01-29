Большинство нижегородцев поддержали запрет на рекламу тарологов

Инициативу о введении запрета на рекламу услуг тарологов поддерживает 71% нижегородцев. Такие данные получил кадровый сервис SuperJob по итогам опроса, проведенного в Нижнем Новгороде 24-27 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Опрос показал, что 51% респондентов хотят запрета на рекламу услуг тароголов, еще 20% считают, что под запрет должна попасть не только реклама, но и их деятельность. Против запрета высказались 12% нижегородцев.

Мужчины негативно настроены к коммерческим практикам тарологов чаще женщин (73% против 63%). Среди нижегородцев 35-44 лет сторонников запрета больше, чем среди тех, кто моложе или старше (75%).

Как писал «Ъ», инициативу о запрете рекламы услуг тарологов внес в Госдуму РФ депутат Андрей Свинцов. Он также предложил развивать механизмы, которые позволят вявлять и блокировать в интернете ресурсы с подобной рекламой.

Андрей Репин