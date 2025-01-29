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Ростовчанку приговорили к 2,5 годам за дачу взятки сотруднику полиции

28-летнюю ростовчанку приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы за дачу взятки полицейскому (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и применение насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе 2024 года жительница Ростова положила в патрульный автомобиль 12,5 тыс. руб., чтобы сотрудники полиции не составляли протокол об административном правонарушении. После отказа полицейского от взятки, женщина укусила сотрудника за руку, а также попыталась скрыть следы преступления, уничтожив купюры.

Наказание назначено с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Снежана Стодольская

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