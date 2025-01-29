В Челябинске новым руководителем КУИЗО стала Анастасия Лаптиева

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) администрации Челябинска возглавила Анастасия Лаптиева. Она назначена на пост 29 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Анастасия Лаптиева работает в администрации Челябинска с 2006 года. Она занимала должности главного специалиста управления жилищной политики и заместителя председателя КУИЗО.

Предыдущим руководителем комитета была Оксана Шейкина. Ее назначили на эту должность в октябре 2019 года.

Ольга Воробьева