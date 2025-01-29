Кургану выделят 100 млн рублей на водопровод к участкам многодетных семей

Из бюджета Курганской области направят 100 млн руб. на подведение сетей водоснабжения к земельным участкам, которые ранее были предоставлены многодетным семьям под строительство домов в региональном центре. Средства выделяются на два года, сообщает пресс-служба правительства региона.

На необеспеченность коммунальной и дорожной инфраструктурой бесплатных земельных участков курганцы пожаловались губернатору Вадиму Шумкову во время прямой линии в декабре 2024 года. В результате глава региона поручил провести «дополнительную работу».

На сегодня, по данным временно исполняющего полномочия главы Кургана Антона Науменко, к участкам подводят сети электро- и газоснабжения. Администрация города провела рабочие встречи с представителями энергокомпаний.

«Дополнительно прорабатывается вопрос по воде. По поручению губернатора из областного бюджета на это Кургану выделят до 100 млн руб. на два года»,— сообщил Антон Науменко.

Также, по его словам, с прошлого года проводится отсыпка дорог к участкам, при этом в первую очередь эта работа будет выполняться там, где больше всего зарегистрированных домов многодетных семей.