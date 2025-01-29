«Амкар» подписал игрока, выступавшего в первой лиге

«Амкар-Пермь» пополнился центрфорвардом нижнекамского «Нефтехимика» Артемом Котиком. Как сообщает пресс-служба пермского клуба, футболист будет выступать за «красно-черных» на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца 2025 календарного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Нападающему 23 года. Он, играя за команду из Нижнекамска, выступал в первой лиге. Летом 2024 года Артем Котик перешел в «Муром», клуб второй лиги А. Там он за сезон он забил семь голов и сделал три голевые передачи, проведя 19 матчей.

Напомним, сейчас «Амкар-Пермь» проводит первый предсезонный сбор. Первый и второй этап подготовки к сезону пройдут в Перми.