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В Челябинске вынесли приговор десяти участникам ОПГ за продажу наркотиков

Металлургический районный суд Челябинска признал десять участников преступного сообщества виновными в продаже наркотиков. Им назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на срок от восьми лет до 12,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2019-2021 годах челябинцы вступили в преступное сообщество, которое создал иностранец. Они продавали наркотики в разных городах России. Правоохранительные органы изъяли у фигурантов более 36 кг героина.

Приговор вынесен по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Ольга Воробьева

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