На трассе в Катав-Ивановском районе произошла авария со смертельным исходом

В Катав-Ивановском муниципальном районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Водитель одного из них погиб на месте, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Авария произошла утром 29 января на третьем километре автодороги Катав-Ивановск — Первуха. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением во время заноса и выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу». Он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель второго автомобиля госпитализирован.

Ольга Воробьева