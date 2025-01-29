В Ярославле обжаловали продажу областного предприятия «Кварц»

В Ярославле на результаты аукциона по продаже 100% уставного капитала ООО «Кварц» подали жалобу. Об этом сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что областное предприятие занимается разработкой карьеров, добычей глины и каолина в Гаврилов-Ямском районе. Его продали в рамках приватизации на торгах за 52,4 млн руб. Савчуку Петру Макаровичу. Жалобу на действия организатора аукциона в ФАС подало юрлицо.

«Продлив срок подачи заявок на участие в процедуре, организатор аукциона впоследствии принял решение его сократить и тем самым, по мнению заявителя, ограничил количество потенциальных участников и нарушил законодательство РФ о приватизации»,— сообщили в ведомстве о сути жалобы.

Жалоба будет рассмотрена 31 января в ходе заседания.