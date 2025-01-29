В Челябинской области ужесточили условия получения выплаты семьям-долгожителям

В законе Челябинской области, учредившем знак отличия «Семейное счастье» с единовременной выплатой для супружеских пар, проживших в браке более 50 лет, появились дополнительные условия для его получения. Поправки внесло законодательное собрание региона в конце года, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Николаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Николаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 1 октября 2024 года, когда вступил в силу закон, поступило около 16 тыс. заявок на получение регионального знака отличия. К награде полагается денежная премия в размере 50 тыс. руб. для пар, проживших 50 лет, 100 тыс. и 150 тыс. руб.— за 60 и 70 лет совместной жизни соответственно.

Согласно условиям, введенным в конце декабря, на дату возбуждения ходатайства о награждении супруги должны иметь гражданство РФ не менее 15 лет, не менее 15 лет жить в Челябинской области, а также хотя бы один из них должен проработать в регионе не менее 15 лет. Получить награду пары смогут только в год юбилея совместной жизни (50, 60 и 70 лет), не позднее 12 месяцев со дня регистрации брака.

«Обратим внимание, что все вышеперечисленные критерии будут учитываться при рассмотрении документов только тех супругов, которые обратились в органы соцзащиты с начала этого года. Ходатайства по обращениям, полученным в 2024 году, будут рассматриваться на основании прежней редакции закона, никаких дополнительных документов предоставлять не требуется. Семейным парам, которые не успели собрать документы в Год семьи, рекомендовано обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Вопрос об их награждении будет решаться дополнительно, исходя из возможностей бюджетного финансирования»,— сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона. В ведомстве отмечают, что средства на награждение супружеских пар заложены в областном бюджете в полном объеме.