Женщины отдыхают в Сочи чаще, чем мужчины

В Сочи зимой отдыхают чаще женщины, чем мужчины, следует из анализа мобильного оператора Т2, который оценил туристическую активность на курорте с конца декабря 2024 года по середину января 2025 года. По данным компании, доля женщин среди приезжих составила 55%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

Основной поток туристов прибыл в Сочи 29 и 30 декабря, наименьшее число гостей приехало 1 января. В среднем туристы проводили на курорте от четырех до семи дней, но пользовались спросом и короткие поездки на сутки. Самым популярным районом у отдыхающих стал Адлерский, включающий Красную Поляну. Центральный и Лазаревский районы разделили второе место, а замкнула тройку Хоста.

Наибольшую долю среди туристов составили люди в возрасте 35–44 лет (39%), следом идут путешественники 45–54 лет (25%) и 25–34 лет (16%). Чаще всего Сочи выбирали жители Москвы, Подмосковья, Ростовской, Воронежской и Челябинской областей. Реже всего — гости с Камчатки, Сахалина и Магадана.

Пик мобильной активности пришелся на новогоднюю ночь. С 31 декабря по 1 января туристы израсходовали 30% интернет-трафика и 32% минут от общего объема за весь период исследования. Мобильных данных хватило бы для загрузки порядка 25 млн фотографий в соцсети.

Вячеслав Рыжков