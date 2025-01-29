Глава СКР поручил проверить информацию о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома. Также он запросил доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах и о ее результатах по завершении проверки. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцсети указывается, что в многоквартирном доме на ул. Ново-Садовой 1969 года постройки на протяжении длительного времени затапливается подвал. Из-за этого «в жилых помещениях и местах общего пользования образовались сырость, неприятный запах и появились насекомые». Жильцы многократно обращались в управляющую компанию, но результатов это не принесло. Кроме этого, «сотрудники обслуживающей организации фальсифицируют протоколы общих собраний собственников».

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Руфия Кутляева