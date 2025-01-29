Представитель Башкирии в ОАЭ будет получать около 400 тысяч рублей ежемесячно

Глава Башкирии Радий Хабиров установил размеры денежного содержания государственных гражданских служащих загранаппарата министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности при торговом представительстве в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Размер ежемесячного содержания представителя Башкирии в ОАЭ составляет 14,7 тыс. дирхамов (392 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 29 января), главного специалиста-эксперта — 9 тыс. дирхамов (240 тыс. руб.), ведущего специалиста-эксперта — 7,8 тыс. дирхамов (208 тыс. руб.), специалиста первого разряда — 5,9 тыс. дирхамов (157 тыс. руб.).

Ранее были утверждены размеры содержания служащих торговых представительств Башкирии в Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Турции и Иране в местной валюте. В странах Европы оно составляет €4 тыс. для представителя, €2,45 тыс. для главного специалиста-эксперта, €2,1 тыс. — для ведущего специалиста-эксперта, €1,6 тыс. — для специалиста первого разряда.

Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 года. Торговое представительство Башкирии в ОАЭ открыто в октябре прошлого года. Его возглавил Роман Громов.

Наталья Балыкова