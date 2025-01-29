Свыше 400 единиц техники выехали на уборку снега в Свердловской области

В течение вторника и ночи на среду на дорогах Свердловской области работали более 400 единиц техники по уборке снега, сообщили в региональном департаменте информационной политики. За время снегопада в регионе выпало до 9 мм снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Для уборки снега было задействовано 256 комбинированных дорожных машин, 46 автомобилей с отвалом, 62 автогрейдера и 64 единицы прочей техники. Для улучшения сцепления на дорогах было использовано 5,5 тыс. куб. м пескосоляной смеси и 167,8 куб. м песка. В настоящее время на дорогах области работают 405 единиц снегоуборочной техники.

Синоптики прогнозируют, что снежный фронт уйдет из региона в течение дня, но погода останется облачной с прояснениями, возможны небольшие или умеренные осадки. В некоторых районах ожидается изморозь и гололедица на дорогах. Ветер будет дуть со стороны севера со скоростью 3-8 м/с.

Накануне экипажи ДПС усилили контроль за состоянием дорог Свердловской области в период ухудшения условий во время обильного снегопада. Особенно сложная ситуация наблюдалась на 185 км трассы Пермь — Екатеринбург в районе Ачита, где проезжая часть полностью покрыта рыхлым снегом.

Ирина Пичурина