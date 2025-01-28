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Госавтоинспекция усилила контроль за трассами Среднего Урала из-за снегопада

Экипажи ДПС усилили контроль за состоянием дорог Свердловской области в период ухудшения условий во время обильного снегопада. Они активно взаимодействуют с дорожными службами для обеспечения безопасности на трассах, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Особенно сложная ситуация наблюдается на 185 км трассы Пермь — Екатеринбург в районе Ачита, где проезжая часть полностью покрыта рыхлым снегом.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность и выбирать безопасную скорость, учитывать погодные условия при планировании поездок, а также следить за дистанцией между машинами из-за увеличенного тормозного пути на скользкой дороге и проверять системы очистки стекол и освещения перед выездом.

Накануне в МЧС Свердловской области предупреждали о сильных снегопадах 28 января. Пешеходам рекомендуется быть осторожными при передвижении, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и другие потенциальные опасности.

Ирина Пичурина

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