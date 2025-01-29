Квартиру дочери экс-владельца «Арианта» в Чебаркуле оценили в 13,2 млн рублей

Росимущество выставило на торги квартиру Елены Кретовой, дочери экс-владельца «Арианта» Александра Аристова, на территории санатория «Кисегач» в Чебаркуле. Стоимость недвижимости составляет более 13,2 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «Торги России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тендер был размещен на площадке 28 января. Площадь квартиры составляет 65,1 кв. м. Жилье было арестовано в рамках исполнительного производства о взыскании с бывших собственников «Арианта» более 46 млрд руб. неосновательного обогащения.

Аукцион проходит в открытой форме. Заявки на участие принимаются до 3 марта 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе этого года Елена Кретова подала заявление к судебному приставу-исполнителю Алле Кирилловой и ГМУ ФССП России в Арбитражный суд Москвы. Она требует признать незаконной продажу квартиры в Чебаркуле на берегу озера Большой Кисегач и заново оценить имущество. Суд принял иск к производству. Рассмотрение заявления пройдет 29 января.

Ольга Воробьева