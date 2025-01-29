Трамвай загорелся на улице Ставропольской в Краснодаре

Ночью 28 января на улице Ставропольской в Краснодаре загорелся трамвай. Как сообщили в МЦУ, в момент ЧП пассажиров в салоне не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 23:03. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил 20 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены от МЧС РФ семь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

Лия Пацан