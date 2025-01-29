Белгородец получил ранение грудной клетки при атаке дрона на МКД
Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области. В результате пострадал мирный жирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавший получил непроникающее ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила его в горбольницу №2 в облцентре.
В результате сброса взрывных устройств с БПЛА в двух квартирах дома выбило окна, осколками посекло четыре автомобиля.
По данным Минобороны России, за ночь над Россией сбили 104 беспилотника, в том числе четыре над Белгородской областью. Еще 47 дронов уничтожили над Курской областью.
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