Белгородец получил ранение грудной клетки при атаке дрона на МКД

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области. В результате пострадал мирный жирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавший получил непроникающее ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила его в горбольницу №2 в облцентре.

В результате сброса взрывных устройств с БПЛА в двух квартирах дома выбило окна, осколками посекло четыре автомобиля.

По данным Минобороны России, за ночь над Россией сбили 104 беспилотника, в том числе четыре над Белгородской областью. Еще 47 дронов уничтожили над Курской областью.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова