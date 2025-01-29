Ким Чен Ын поручил укрепить ядерный щит КНДР
Северной Корее на фоне увеличения числа внешних угроз нужно повышать готовность к ядерному противостоянию, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, сейчас наступил «ключевой год на пути реализации линии усиления ядерных сил».
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Ким Чен Ын поднял эту тему во время посещения базы по производству ядерных материалов и исследовательского центра ядерного оружия. Он сказал, что необходимо превысить план по производству ядерных материалов и «добиться новаторских результатов в укреплении ядерного щита страны». Он утверждает, что потенциал республики в этой области «укрепляется с каждым днем».
«Крайне важно постоянно укреплять ядерный щит, который может надежно гарантировать национальный суверенитет, интересы и право на развитие, одновременно осуществляя стратегическую подготовку к новым рискам безопасности, чтобы повысить национальный престиж и защитить национальные интересы»,— отметил Ким Чен Ын, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ноябре лидер КНДР говорил, что обстановка на Корейском полуострове способна спровоцировать «термоядерную войну». Он считает, что США нагнетают эскалацию путем развертывания своих стратегических средств и сил союзников ради сдерживания Северной Кореи.
О внешней политике КНДР— в материале «Ъ» «От какаду до гаубиц».