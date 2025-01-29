Глава СКР хочет знать, почему люди в Волгограде живут в разрушающемся доме

Руководитель волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах проверки по сведениям о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в областном центре и принятом по итогам решении. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения и ход процессуальной проверки.

Ранее в Сети появилось видеообращение проживающей в Волгограде пожилой женщины о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по ул. Германа Титова. Она рассказала о нарушенной в течении долгого времени целостности кровли здания 1988 года постройки. Это приводит к регулярным затоплениям жилых помещений и мест общего пользования.

Со слов пенсионерки, в квартирах можно наблюдать сырость и плесень, там разрушаются потолочные перекрытия. Граждане не раз обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов