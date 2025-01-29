Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте за год выявило более 800 мигрантов-нелегалов

За 2024 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 550 преступлений, более 300 из которых раскрыто. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По линии экономической направленности зарегистрировано более 130 преступлений, из них более половины тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности привлекли 63 человека.

За год было окончено производство по 94 преступлениям, из них 76 связаны со сбытами наркотиков. Из незаконного оборота изъяли более 240 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

В отношении иностранных граждан составлено более 800 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. Применено свыше 120 дополнительных наказаний в виде административного выдворения с территории РФ, вынесено около 70 запретов на въезд на территорию России.

Андрей Сазонов