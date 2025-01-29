Сочи и Красная Поляна вошли в топ направлений для отдыха в феврале

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в феврале. Курорта собрал 8% бронирований. Путешественники предпочитают бронировать номера на пять ночей в феврале. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,1 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Красная Поляна заняла третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха в феврале. Горнолыжный курорт собрал 4% бронирований в последнем зимнем месяце. Туристы бронируются номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 8,8 тыс. руб.

Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург. Обе столицы собрали по 12% бронирований. В феврале туристы предпочитают бронировать номера в Москве на три ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге путешественники проводят в среднем четыре дня. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,2 тыс. руб.

В топ-10 популярных направлений для отдыха в феврале также попал и другой город Краснодарского края. Краснодар занял седьмое место. Средняя продолжительность поездки — три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 3,1 тыс. руб.

Мария Удовик