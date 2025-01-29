В Екатеринбурге обнаружили кухню с антисанитарией, где готовили еду для индийцев

На улице Летчиков, 1 в Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружили нелегальную кухню, где двое граждан Индии готовили еду для индийских студентов Уральского государственного медицинского университета (УрГУ), сообщил в своем telegram-канале член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Дмитрия Чукреева Фото: telegram-канал Дмитрия Чукреева

Индийцы не знали русского языка и жили в антисанитарных условиях: спали на полу прямо в помещении кухни, в которой не было вытяжки и вентиляции, на полу валялся мусор. Их задержали полицейские и составили в их отношении протоколы по ст.18.8 КоАП (нарушение режима пребывания в РФ) и по ст.18.10 КоАП (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ). Кроме того, в помещении были обнаружено большое количество медицинских сертификатов об отсутствии ВИЧ на имена студентов из Индии, их также забрали участковые.

«В их отсутствие соседи вздохнут спокойно — в этом же здании находится служба заказчика Железнодорожного района и управляющая компания, которые были вынуждены несколько месяцев вдыхать вонищу»,— добавил Дмитрий Чукреев.

Ранее в районе ЖБИ в Екатеринбурге обнаружили подпольный цех по переработке, обработке, засолке, вялению и копчению рыбы. Цех располагался на грязном складе, во время проверки там в антисанитарных условиях работали два мигранта из Средней Азии.

Ирина Пичурина