В Уфе из-за реконструкции улицы имени города Галле закроют участок дороги

В Уфе из-за реконструкции улицы имени города Галле закроют две полосы проезжей части Северной улицы — между домами 2/1 и 4. Ограничение продлится с 28 января по 1 августа включительно, сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», конкурс по выбору подрядчика первой очереди реконструкции улицы имени города Галле в 2023 году выиграло ООО «Дортрансстрой». С компанией мэрия заключила контракт по начальной цене 905,8 млн руб. Работы финансируют из республиканского и городского бюджетов. Протяженность ремонтируемого участки дороги — от Комсомольской улицы до проспекта Юлаева, включая существующую транспортную развязку, составляет 1 км. Согласно техзаданию, подрядчик, в частности, до декабря 2025 года снесет жилые строения на объекте, отремонтирует путепровод, посадит деревья и установит автобусные остановки

Венера Хисамова