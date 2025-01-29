Рейс из Египта в Нижний Новгород ушел на запасной аэродром в ночь на 29 января
В связи с ограничениями воздушного движения в ночь на 29 января 2025 года рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Нижний Новгород перенаправили на запасной аэродром, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова
По данным на 08:00, самолет прибыл в Нижний Новгород и готовится к обратному вылету, аэропорт работает штатно.
Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Нижегородской области сегодня ночью сбили три украинских беспилотника.