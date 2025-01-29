На окраине Ярославля хотят построить склады

В Ярославле в районе поселка Великий планируется строительство складских помещений. Мэр Артем Молчанов подписал постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории 28 января.

Проект планировки и межевания затронет 14 земельных участков общей площадью 25 гектаров. Как указывается в постановлении, объекты капитального строительства будут размещены на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Территория относится к зоне «П.4», предназначенной для коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса опасности с низкими уровнями шума и загрязнения. В рамках проекта будут выделены элементы планировочной структуры, установлены границы территорий общего пользования и зон размещения объектов капитального строительства, а также определены характеристики и очередность развития территории.

Инициатором разработки проекта является Смирнов Э.Б., указанный в нормативном акте.

Антон Голицын