В Пулково на 1,5 часа вводились ограничения на работу

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге на 1,5 часа приостанавливал отправку и прием рейсов ночью 29 января. Ограничения были введены в 2:56 мск, сняты — в 4:32 мск, следует из сообщений Росавиации.

В ведомстве пояснили, что «ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских» воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта «приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», добавили в ведомстве.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Ладожским озером силы ПВО уничтожили БПЛА. По его данным, в результате падения обломков беспилотника разрушений и пострадавших нет.