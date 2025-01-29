В Челябинске стоимость квартиры в новостройке снизилась на 1,6%

В январе средняя стоимость квартиры на первичном рынке Челябинска составила 9,1 млн руб. С декабря цена снизилась на 1,6%, сообщает сервис «Яндекс.Недвижимость».

Одновременно с этим стоимость квадратного метра увеличился на 1,3%, до 167 тыс. руб. Средняя площадь выставленных на продажу квартир в Челябинске в начале 2025 года составляет 56,5 кв. м. Как отмечают аналитики сервиса, в январе спрос на рынке первичной недвижимости традиционно уменьшился, однако из-за изменения структуры предложения в разных классах объектов растет цена квадратных метров. Наиболее вероятный сценарий развития сферы в ближайшее время — возвращение интереса покупателей к показателям осени-начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья, резюмируют в «Яндекс.Недвижимости».

Виталина Ярховска