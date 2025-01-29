Смоленская АЭС сообщила о штатной работе станции после атаки БПЛА

Смоленская АЭС работает в штатном режиме. На станции работают два энергоблока. Третий энергоблок находится в плановом ремонте с 13 января. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ночью 29 января регион подвергся массированной атаке БПЛА. Один из них, по данным главы региона, был сбит при атаке на «объект ядерной энергетики».

Всего, по сообщению Минобороны, за ночь над Смоленской областью сбили 11 беспилотников. Смоленская АЭС расположена в Десногорске. Она обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе.