Суд объяснил, почему отказал Андрею Ширману в регистрации товарного знака

Суд по интеллектуальным правам опубликовал мотивировочную часть решения, по спору, которым музыканту и бизнесмену Андрею Ширману (DJ Smash) отказано в иске к Роспатенту. Заявитель пытался оспорить отказ ведомства в регистрации товарного знака под обозначением «Ширман», SHIRMAN. Под этими обозначениями он собирался предоставлять товары и услуги в сфере ресторанной деятельности, развлекательного контента и связанных с одеждой. Всего знак планировалось зарегистрировать для 11 видов деятельности по международной классификации товаров и услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Ширман указывал, что, судя по результатам запросов в поисковых сервисах, он является известным ресторатором, артистом, а также автором цифрового контента и медиаменеджером, поэтому обозначение «Ширман» и SHIRMAN ассоциируется исключительно с ним. Это подтверждаются 90% ссылок, которые выдают поисковики.

Также к материалам судебного дела музыкант приобщил материалы соцопроса, где более половины респондентов «соотносят спорное обозначение с Ширманом А.Л.».

В итоге коллегия судей согласилась с доводами Роспатента, что обозначение Ширман/ SHIRMAN не обладает различительной способностью. Оно воспринимается как еврейская или немецкая фамилия. При этом приведенные доказательства не подтверждают, что товары и услуги под этим обозначением будут соотноситься у потребителей исключительно с Андреем Ширманом. Также суд установил, что анкета социологического исследования содержит некорректный вопрос, а выборка респондентов не является репрезентативной. Более того, его результаты не представлялись Роспатенту, в были приобщены непосредственно к материалам судебного спора.