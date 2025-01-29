В Приморье готовятся запустить авиарейс на курорт в КНДР

Первый тестовый рейс пассажирского поезда по маршруту Владивосток – Хасан (РФ) – Туманган – Раджин (КНДР) состоялся 24-26 января, сообщила сегодня пресс-служба правительства Приморского края. Ожидается, что в текущем году российские туристы смогут также прибывать на отдых на новый северокорейский курорт Вонсан (Кальма) авиарейсом из Владивостока.

«В прошлом году нам уже удалось успешно возобновить пассажирское авиасообщение по маршруту Владивосток – Пхеньян. Сейчас мы ведем работу по открытию в текущем году маршрута Владивосток – Вонсан (Кальма). Речь идет про быстроразвивающийся район пляжного отдыха в КНДР»,— цитируется в пресс-релизе руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

В 2024 году уже было возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение Хасан – Туманган. По данным приморских властей, по этому маршруту проехало более тысячи пассажиров. Ожидается, что в текущем году благодаря новому поезду Раджин посетят «несколько тысяч» российских туристов, говорится в сообщении краевых властей. Сроки начала авиасообщения Владивосток – Вонсан не уточняются. Новый пляжный курорт Вонсан (Кальма) откроется в текущем году. Комплекс сможет принимать до 100 тыс. туристов одновременно.

Алексей Чернышев, Владивосток