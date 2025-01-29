МИД Азербайджана выразил недоумение послу РФ из-за публикаций в СМИ

Посла России в Баку Михаила Евдокимова во вторник, 28 января, вызвали в министерство иностранных дел Азербайджана. Ему указали на публикации в российских СМИ «сообщений дезинформационного характера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В сообщении азербайджанского МИДа говорится, что такие материалы «вызывают недоумение» и противоречат Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего “Азербайджанским авиалиниям" известны, идет работа по завершению расследования, а также наши ожидания от российской стороны касательно крушения открыто заявлены»,— говорится в сообщении МИДа.

Самолет AZAL, который летел из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за это на Россию.

Подробнее о расследовании — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».