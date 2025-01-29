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Коммерсантъ FM
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Сколько зоомагазинов в городах-миллионниках России

Город Количество на 1 января 2025 года Изменение год к году (%)
Москва 901 -12,5
Санкт-Петербург 894 -9,5
Новосибирск 351 3,5
Екатеринбург 289 -0,7
Пермь 271 2,3
Красноярск 270 7,1
Челябинск 259 4
Омск 253 -4,2
Краснодар 229 -6,9
Ростов-на-Дону 213 -2,7
Нижний Новгород 207 -2,8
Воронеж 189 -4,5
Уфа 172 5,5
Самара 157 -6
Волгоград 150 7,9
Казань 146 -2,7

Источник: «Яндекс Карты».

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