Сколько зоомагазинов в городах-миллионниках России

Город Количество на 1 января 2025 года Изменение год к году (%) Москва 901 -12,5 Санкт-Петербург 894 -9,5 Новосибирск 351 3,5 Екатеринбург 289 -0,7 Пермь 271 2,3 Красноярск 270 7,1 Челябинск 259 4 Омск 253 -4,2 Краснодар 229 -6,9 Ростов-на-Дону 213 -2,7 Нижний Новгород 207 -2,8 Воронеж 189 -4,5 Уфа 172 5,5 Самара 157 -6 Волгоград 150 7,9 Казань 146 -2,7