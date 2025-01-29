Участник «Времени героев» стал заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе

Участник специальной военной операции (СВО) полковник Александр Тихонов, в мае 2024 года поступивший на первый поток президентской кадровой программы «Время героев», назначен заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Как сообщили в пресс-службе программы, его наставником ранее выступал сам полпред Игорь Комаров.

Александр Тихонов родился в 1981 году в селе Сабанчино Чувашской АССР. Окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище (2005) и Михайловскую военную артиллерийскую академию (2019). Награжден множеством правительственных наград, в том числе тремя орденами Мужества, орденом Александра Невского и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

В июне 2024 года на встрече участников первого потока «Времени героев» с президентом Владимиром Путиным господин Тихонов рассказал, что на СВО отправились и двое его братьев. «Мы в составе 58-й армии выполняли задачу. Мы себя чувствуем частью великой истории, великого будущего»,— заявил он. Владимир Путин в ответ вспомнил, как ранее уговаривал одного из трех братьев Тихоновых (младшего Владимира) покинуть зону СВО. «Я просто узнал вот о том, что братья там вместе воюют, и, ну не знаю, это, мне кажется, нормальная реакция. Посчитал, что хоть один из братьев должен находиться подальше от зоны боевых действий»,— пояснил президент. Он поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову отправить военнослужащего в более спокойное место, но тот отрапортовал, что боец отказался. Тогда Владимиру Путину пришлось отдать личный приказ.

Как сообщил Игорь Комаров, за время стажировки под его началом Александр Тихонов «познакомился с особенностями государственного управления», с социально-экономическим и общественно-политическим положением регионов Приволжья. «Уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Александру Михайловичу успешно справиться с поставленными задачами»,— подчеркнул господин Комаров.

Сам свежеиспеченный чиновник уточнил, что во время стажировки работал над развитием патриотического направления и занимался вопросами адаптации участников СВО, а в новой должности продолжит курировать это направление. Александр Тихонов также поблагодарил программу «Время героев», участники которой «проходят серьезный отбор». «Здесь высокий уровень подготовки, погружение в региональную специфику, проектная работа на федеральном уровне. Это хороший фундамент, чтобы в дальнейшем показать высокий результат в работе»,— добавил господин Тихонов.

Андрей Прах; Андрей Репин, Нижний Новгород