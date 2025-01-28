В Рыбинске загорелось заброшенное здание бывшей психбольницы

В Рыбинске сотрудники МЧС выехали на ликвидацию возгорания в заброшенном здании. На месте происшествия работают 24 пожарных и восемь единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожар произошел на втором этаже здания по адресу улица Ухтомского, дом 4, охватив площадь 70 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

По данным портала Yarnews, загорелось бывшее здание психиатрической больницы. Как видно на кадрах МЧС, рядом расположены жилые дома.

Дознаватели МЧС продолжат работу для установления причин пожара.

Антон Голицын