В Рыбинске загорелось заброшенное здание бывшей психбольницы
В Рыбинске сотрудники МЧС выехали на ликвидацию возгорания в заброшенном здании. На месте происшествия работают 24 пожарных и восемь единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области
Пожар произошел на втором этаже здания по адресу улица Ухтомского, дом 4, охватив площадь 70 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.
По данным портала Yarnews, загорелось бывшее здание психиатрической больницы. Как видно на кадрах МЧС, рядом расположены жилые дома.
Дознаватели МЧС продолжат работу для установления причин пожара.