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ХК «Сочи» уступил «Торпедо» в матче 49-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на родном льду проиграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч закончился со счетом 1:3.

Фото: ХК «Сочи»

Фото: ХК «Сочи»

В конце первого периода команды обменялись голами. На шайбу нападающего «Сочи» Игоря Швырева, гости ответили результативным броском форварда из США Бобби Линча. На 49-й минуте гости упрочили преимущество после точного броска Никиты Артамонова. На 54-й минуте Кирилл Воронин забросил третью шайбу для «Торпедо» и поставил точку в этом противостоянии. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:3.

После 49 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре сочинцы встретятся 31 января на выезде с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Евгений Леонтьев

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