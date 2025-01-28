ПСБ в два раза увеличит количество офисов в Ярославской области

Банк ПСБ увеличит число офисов в Ярославской области с 12 до 27 в рамках релокации в регион. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

«Помимо того, что мы начинаем поэтапный процесс частичной релокации банка в Ярославскую область, мы уже приняли решение об увеличении количества наших точек в регионе. И планируем в течение ближайших лет расширить нашу сеть до 27 офисов»,— приводит слова председателя ПСБ Петра Фрадкова правительство области.

Семь новых офисов будет открыто в 2025 году. Предполагается, что офисы начнут работать во всех городских и муниципальных округах. Сейчас ПСБ выбирает конкретную точку релокации. Региональные власти предложили банку несколько вариантов для строительства деловой и социальной инфраструктуры: Ярославль, Ростов Великий или Переславль-Залесский.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что банк зарегистрируется в Ярославской области в первом квартале 2025 года. 27 января в Ростове Великом было заключено соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.

Алла Чижова