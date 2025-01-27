ПСБ зарегистрируется в Ярославской области до конца марта

Банк ПСБ зарегистрируется в Ярославской области в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе визита в регион 27 января.

В Ростове Великом состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между банком и регионом. Его подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ПСБ сменит адреса юридической и налоговой регистрации с московских на ярославские. Об этом стало известно в декабре.

Антон Голицын